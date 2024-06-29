AVM'de kadınlar birbirine girdi

Kayseri'de kadınlar birbirine girdi. Park AVM'de bulunan bir kozmetik firmasında indirim yapılacağını öğrenen kadınlar kuyruğa girdi. Kuyruktaki kadınlardan 2'si sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar birbirlerine girdi. Bağrış sesleri AVM'de yankılandı. Kadınların kavgasını araya giden özel güvenlik görevlileri ile vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Kavga eden kadınlardan birinin AVM'nin çıkış kapısına doğru yönelmesiyle kavga son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.