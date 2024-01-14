AVM’deki yangın skandalı ortaya çıkardı. Tüpler boş olduğu için yangına müdahale edilemedi

Kaynak: AA
AVM’deki yangın skandalı ortaya çıkardı. Tüpler boş olduğu için yangına müdahale edilemedi
Ankara’da bir alışveriş merkezinde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı ve korkunç bir gerçeği su yüzüne çıkardı.

Ankara Bilkent’te bir alışveriş merkezinde bulunan restoranın bacasında çıkan yangın, kısa sürede yayıldı ve restoranın bitişiğindeki dükkanları da etkiledi. Yangının fark edilmesiyle, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Restoranda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, restoranda maddi hasara neden olurken, korkunç bir gerçeği de ortaya çıkardı.

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YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ BOŞMUŞ

Restoran Müdürü Oğuzhan Türkmen, yaptığı açıklamada, sabah hazırlık yaparken bir anda yangın çıktığını ve olay yerinde kimsenin olmadığını iletti.

Çalışanların yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığını söyleyen Türkmen, "AVM'den de 5-6 yangın söndürme tüpü aldılar, ama hepsi boştu.” açıklamasını yaptı.

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