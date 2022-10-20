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Avrasya Tüneli bu gece trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.01 ila 05.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 21:26
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Avrasya Tüneli bu gece trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli bu gece trafiğe kapatılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.

Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak.

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