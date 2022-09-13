Katarlılar bu kez de Avrasya Tüneli'ne ortak oldu

Sözcü Gazetesi’nden alınan bilgilere göre; Katar’ın devlet fonu “Qatar Investment Authority”, Avrasya Tüneli’nin yüzde 50 ortağı olan Güney Koreli SK Grup şirketinin bir kısım hisselerini alıp Avrasya Tüneli’ne ortak olduğu ifade edildi.

Tüneli işleten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’de (ATAŞ) , Yapı Merkezi ile Güney Koreli SK Group, yüzde 50’şer paya sahipti. Rekabet Kurumu devralmaya ilişkin izne gerek olmadığına karar verdi.

REKABET KURUMU: ONAYA GEREK YOK

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan kararda, Qatar Investment Authority’nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd.’nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.