13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Katarlılar bu kez de Avrasya Tüneli'ne ortak oldu

Katarlıların Yatırım Fonu Güney Koreli ortaklarından bir bölüm hisse satın aldı. Rekabet Kurumu "onaya gerek yok" derken, Katarlılar da Avrasya Tüneli'ne ortak oldu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:14
Takip Et

Katarlılar Avrasya Tüneli'ne ortak oldu

Katarlılar bu kez de Avrasya Tüneli'ne ortak oldu
+
Aa
-

Sözcü Gazetesi’nden alınan bilgilere göre; Katar’ın devlet fonu “Qatar Investment Authority”, Avrasya Tüneli’nin yüzde 50 ortağı olan Güney Koreli SK Grup şirketinin bir kısım hisselerini alıp Avrasya Tüneli’ne ortak olduğu ifade edildi.

Tüneli işleten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’de (ATAŞ) , Yapı Merkezi ile Güney Koreli SK Group, yüzde 50’şer paya sahipti. Rekabet Kurumu devralmaya ilişkin izne gerek olmadığına karar verdi.

REKABET KURUMU: ONAYA GEREK YOK

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan kararda, Qatar Investment Authority’nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd.’nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

VİPER
13.09.2022 10:23
RESMEN YABANCILAR BİZİM ETİNİZDEN YÜNÜMÜZDEN VE SÜTÜMÜZDEN YARALANIYOR.  
 
AKM
13.09.2022 10:20
çocuk gibi harçsızlık kalınca nepacağını şaşırmış Allahtanki yarım yabalak muhalefet var  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
3
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
4
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
5
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Twitter kullanıcıları dikkat: Retweet etmek suç sayıldı
6
﻿Twitter kullanıcıları dikkat: Retweet etmek suç sayıldı
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
7
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿10 yaşında İtalya'da şampiyon oldu. Göğsümüzü kabarttı
﻿10 yaşında İtalya'da şampiyon oldu. Göğsümüzü kabarttı
﻿10 yaşında İtalya'da şampiyon oldu. Göğsümüzü kabarttı
﻿Omuru kırıldı, "kemik çimentosu" ile güçlendirildi
﻿Omuru kırıldı,
﻿Omuru kırıldı, "kemik çimentosu" ile güçlendirildi
﻿Adana Demirspor'da Samet Akaydın günah çıkardı
﻿Adana Demirspor'da Samet Akaydın günah çıkardı
﻿Adana Demirspor'da Samet Akaydın günah çıkardı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.