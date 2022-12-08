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AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı

Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan'ın vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e katılmasına onay verdi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 17:55
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Avrupa Birliği Hırvatistan'ın vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e katılmasına onay verdi

AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
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AB Dönem Başkanı Çekya'nın İçişleri Bakanı Vit Rakusan ile AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB içişleri bakanlarının toplantısı sürerken basına açıklamada bulundu.

Rakusan, bakanların Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımına onay verdiğini duyurdu.

Avusturya'nın veto etmesiyle Romanya ve Bulgaristan'a ret kararı çıkmasına değinen Rakusan, "Bence Romanya ve Bulgaristan da Şengen üyeleri olmaya hazır." ifadesini kullandı.

Johansson da bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, iki ülkenin vatandaşlarına seslendi.

"Siz de Şengen'e üye olmayı ve serbest dolaşıma ulaşmayı hak ediyorsunuz. Birçok üye ülkenin desteğini almıştınız." diye konuşan Johansson, iki ülkenin katılımının öncelikli gündemi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Sığınma başvurularının son dönemde ciddi oranda arttığı Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkeye gelecek olanların düzensiz göçü artırmasından endişe duyuyor.

Şengen'in genişlemesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya, Şengen alanına 2007'de katılmıştı.

AB üyesi olmayan İsviçre de 2008'de dahil olmuştu.

Hırvatistan'ın katılmasıyla 27 üye ülkeye sahip olan Şengen bölgesine, 60'tan fazla ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

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