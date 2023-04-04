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AB, acil durumlarda kullanılacak barınak rezervi kuruyor

Avrupa Birliği (AB), kriz ve afet gibi acil durumlarda kullanılmak üzere 5 üye ülke ve Türkiye'nin barınak rezervi temin etmeleri ve bulundurmaları için 116,6 milyon avro tahsis etti.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:34
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Avrupa Birliği kriz ve afet gibi acil durumlarda kullanılacak barınak rezervi kuruyor

AB, acil durumlarda kullanılacak barınak rezervi kuruyor
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AB Komisyonu, yeni acil barınak rezervlerinin geliştirilmesini desteklemek için mali kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkelerin kapasitelerini aşan kriz ve afetlerde acil durum müdahalesini daha da güçlendirmek için AB'nin kendi barınak rezervlerini geliştireceği kaydedildi.

"AB, bugün binlerce insanın kalabileceği yeni barınak rezervleri temin edilmesi ve bulundurulması için Hırvatistan, Polonya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Türkiye'ye 116,6 milyon avro tahsis ediyor" ifadesi kullanılan açıklamada, barınak rezervlerinin, hafif prefabrike yapılar, demonte konteynerler ve acil durum çadırları gibi yüksek kaliteli acil barınma ünitelerinden oluşacağına işaret edildi.

Açıklamada, yaşam birimlerinin çocuklar ve savunmasız kişilerin kullanımına uygun olacağı, duş ve tuvaletler içereceği, bu barınakların endüstriyel mutfak, çamaşırhane ve ortak kullanım alanları gibi diğer unsurlarla tamamlanacağı bildirildi.

Rezerv projesinin bütün aşamalarında çevreye duyarlı olunacağına işaret edilen açıklamada, barınak rezervi üretim sürecinde düşük atık olması, bileşenlerin nakliyesinin en aza indirilmesi, geri dönüşümlü malzeme seçimi ve kargo hacmini en aza indiren yenilikçi tasarımlar kullanılmasına dikkat edileceği kaydedildi.

Açıklamada, ilk barınak birimlerinin gelecek yıl içinde hazır olacağı belirtildi.

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