Belçika Ukrayna’ya F-16 gönderiyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Croo, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını yıl bitmeden göndereceklerini duyururken uçakların maliyetinin dondurulmuş Rus varlıklarıyla ödeneceğini de belirtti.

Uçak gönderimleriyle ilgili konuşan Croo, "Bu Ukrayna'nın savunması için büyük bir adım. Ülkemiz zaten F-16 koalisyonunun bir üyesiydi ve teslim edilen uçakların onarımından ve Ukraynalı pilotların eğitiminden sorumluydu. Ancak şimdi ülkemiz, Ukrayna'ya uçakları fiilen tedarik edecek sınırlı ülke grubuna katılıyor” ifadelerini kullandı.

TESLİMAT EN KISA SÜREDE YAPILACAK

Toplamda kaç uçak gönderileceği ve teslimat tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Bakan Dedonder konuya ilişkin, teslimatların "mümkün olan en kısa sürede" yapılacağını aktardı.