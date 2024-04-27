Belçika Ukrayna’ya F-16 gönderiyor

Kaynak: AA
Belçika Ukrayna’ya F-16 gönderiyor
Belçika’nın Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları göndereceği açıklandı. Gönderimin mümkün olan en kısa sürede yapılacağı aktarıldı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Croo, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını yıl bitmeden göndereceklerini duyururken uçakların maliyetinin dondurulmuş Rus varlıklarıyla ödeneceğini de belirtti.

Uçak gönderimleriyle ilgili konuşan Croo, "Bu Ukrayna'nın savunması için büyük bir adım. Ülkemiz zaten F-16 koalisyonunun bir üyesiydi ve teslim edilen uçakların onarımından ve Ukraynalı pilotların eğitiminden sorumluydu. Ancak şimdi ülkemiz, Ukrayna'ya uçakları fiilen tedarik edecek sınırlı ülke grubuna katılıyor” ifadelerini kullandı.

TESLİMAT EN KISA SÜREDE YAPILACAK
Toplamda kaç uçak gönderileceği ve teslimat tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Bakan Dedonder konuya ilişkin, teslimatların "mümkün olan en kısa sürede" yapılacağını aktardı.

Son Haberler
Muş'ta havada gizemli bir cisim görüldü! Kimse gözünü ayıramadı Yerel Haberler
Muş'ta havada gizemli bir cisim görüldü! Kimse gözünü ayıramadı
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe'de Spor
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe'de
Dolabın kulpuna takılan kız havada böyle asılı kaldı Yaşam
Dolabın kulpuna takılan kız havada böyle asılı kaldı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Hollandalı VAR hakemi Spor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Hollandalı VAR hakemi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Atilla Yeşilada: Hazır olun büyük çöküş olacak Ekonomi
Atilla Yeşilada: Hazır olun büyük çöküş olacak