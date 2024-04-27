Arda Güler İspanya'yı karıştırdı

La Liga'nın 33. hafta açılış mücadelesinde Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına çıktı.

Milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken, 29. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Arda, maçın 68. dakikasında yerini Vinicius Junior'a bıraktı.

Ancelotti'nin öğrencileri, bu galibiyetle puanını 84 yaptı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

GÜNDEM ARDA GÜLER!

Real Sociedad-Real Madrid maçı sonrası İspanyol basını, Arda Güler'in performansını manşete taşıdı ve övgü dolu sözler kullanıldı.

''BİR ELMASI TRANSFER ETTİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ''

İspanyol spor gazetesi AS, Arda Güler için "Spot ışıklarını bir araya getirdi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Arda Güler için, "Arda Güler'in ligde 11'de başladığı ilk maçta attığı gol, Madrid'i şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Real Madrid, Real Sociedad'ı gol yemeden mağlup etti. Arda Güler, Real Madrid'in bir elması transfer ettiğini bir kez daha gösterdi." yazıldı.

''KALİTESİNİ SERGİLİYOR''

Marca ise Arda için "Arda, Real Madrid'i şampiyonluğa hazırlıyor" başlığını attı.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

"Arda Güler, ligdeki ilk maçında prestijli bir rakibe karşı iyi bir iz bıraktı. Kalitesiyle harika bir performans sergileyen Arda Güler güzel bir maç çıkardı. Savunmada çok kararlı ve kalitesini sergiliyor."

"Arda Güler Anoeta'da ilk maçına çıktı ve beklentileri doğruladı. Ancelotti'in kendisine verdiği 98 dakikada yeteneğini zaten göstermişti."

''EN GÜZEL HABER OLDU''

Mundo Deportivo ise "Arda Güler'in attığı gol, aklı Bayern Münih maçında olan Real Madrid için en güzel haber oldu." ifadelerini kullandı.

''İZ BIRAKMASI İÇİN ÇOK AZ ŞEY YETİYOR''

El Pais gazetesinde maçla ilgili verilen haberde Arda'dan övgüyle bahsedilirken, "Arda Güler, LaLiga'dak ilk maçında Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına 4 gün kala Real Sociedad karşısında galibiyeti getirdi. Arda Güler'in iz bırakması için çok az şey yetiyor." denildi.

''UMUT VERİCİ BİR SEZON SONU VAR''

Relevo'daki haberde Arda Güler'in sezonun kalan bölümünde oynanacak maçlarda önemli bir rol üstlenebileceğine dikkat çekildi.

Haber şu şekilde;

"Her şey yolunda gitti. Arda Güler'in günüydü. San Sebastian'da parladı ve bu fırsatı iyi değerlendirdi. Real Madrid'in yeni yıldızının dakikalara ihtiyacı yok, sadece saniyeler. Kulüpte Arda Güler'le coşku yaşanıyor. Sakatlıklar ve az süre alması nedeniyle kötü bir başlangıçtan sonra kalitesinden asla şüphe etmediler. Arda Güler'in hala önemli bir rol oynayacağı ve umut verici bir sezon sonu var."