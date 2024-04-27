Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcısına yönelik gerçekleştirilen operasyonda S.M. adlı şüpheli şahsın evine operasyon yapıldı.

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Operasyonda evde yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 14 gr metamfetamin madde, 32 adet entetik hap, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheli S.M. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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