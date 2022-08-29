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Avrupa Birliği’nde Ruslara vize yasağı tartışması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının bu hafta sonu yapacağı toplantıda Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağını oybirliğiyle desteklemeyeceklerini ifade etti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 05:26
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Avrupa Birliği tüm Ruslara vize yasağı uygulayıp uygulamamayı tartışıyor

Avrupa Birliği’nde Ruslara vize yasağı tartışması
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, başta Ukrayna olmak üzere bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de tüm Rus vatandaşlarına vize yasağı getirilmesini gündeme getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avusturya basınına verdiği demeçte, AB Dışişleri Bakanlarının bu hafta sonu yapacağı toplantıda Rus vatandaşlarına yönelik vize yasağını oybirliğiyle desteklemeyeceklerini ifade ederek, "Rus sivil nüfusuyla ilişkiyi kesmenin yardımcı olacağını ve bu fikrin gerekli oybirliğine sahip olacağını düşünmüyorum" dedi.

Borrell, "Bazı Rusların vize alma şeklini gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum, kesinlikle oligarkların değil. Daha seçici olmalıyız. Ancak tüm Ruslara vize verilmesini durdurma taraftarı değilim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski birkaç hafta önce AB ülkelerine çağrıda bulunmuş ve Rus vatandaşlarına vize yasağı getirmelerini istemişti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas gibi bazı AB liderleri de AB çapında vize yasağı çağrısında bulunmuşlardı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, söz konusu vize yasağına karşı çıkarak Rusların rejimle aynı fikirde değillerse anavatanlarından kaçabilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

ESTONYA, VİZE KISITLAMASI GETİRMİŞTİ

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu yaptığı açıklamada, 18 Ağustos’tan itibaren Estonya üzerinden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurmuş, "Bu yaptırım, vizelerin geçerli kalacağı, ancak vize sahiplerinin Estonya'ya girerken yaptırıma tabi tutulacağı, Estonya'ya girişlerine izin verilmeyeceği anlamına geliyor" demişti.

Reinsalu ayrıca, Estonya üzerinden alınan Schengen vizesinin diğer AB ülkelerinde geçerli olmaya devam edeceğini aktarmıştı.

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