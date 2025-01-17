Avrupa Birliği, X soruşturmasını genişletiyor

Avrupa Birliği, Elon Musk’a ait sosyal medya platformu X hakkında başlattığı soruşturmayı önemli ölçüde genişletiyor. Komisyon, Musk’ın şirketinden, algoritmalarla ilgili iç belgelerin gönderilmesini talep ediyor. Bu belgeler, X’in son dönemde yaptığı algoritma değişikliklerine dair ayrıntıları içeriyor. Belgeler, 15 Şubat 2025’e kadar Komisyona sunulması bekleniyor. Ayrıca, AB Komisyonu platformdan, araştırmalar için belirli programlama arayüzlerine (API) erişim izni de talep etti.

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X'E YÖNELİK BİRDEN FAZLA SORUŞTURMA

X, yalnızca algoritma değişiklikleriyle ilgili değil, aynı zamanda platformdaki yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili de soruşturma altına alındı. Avrupa Komisyonu, X’i, dezenformasyon, nefret söylemi ve propaganda ile mücadele etme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmek için izliyor. Dijital Hizmetler Yasası (DSA), online platformları, içerik denetimi konusunda daha fazla sorumluluk taşıyan ve kullanıcıların güvenliğini sağlamayı amaçlayan bir yasadır.

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AB’NİN DİJİTAL HİZMETLER YASASI VE ZORLAYICI DENETİMLER

DSA, AB içindeki büyük platformları denetlemek için tasarlanmış, sert bir düzenleme olarak öne çıkıyor. AB Komisyonu, platformların bu kurallara uymaması durumunda, küresel yıllık gelirlerinin %6’sına kadar para cezası uygulama yetkisine sahip. Platformların, yanlış bilgi yayılmasını engellemeleri ve siyasi etkilerden bağımsız kalmaları bekleniyor. Bunun yanında, her gün devam eden cezai ödemeler de uygulanabiliyor. Facebook, Instagram, TikTok gibi büyük platformlar, bu kurallara daha sıkı şekilde tabi tutuluyor.

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MUSK’IN ETKİSİ VE AVRUPA SEÇİMLERİNE YÖNELİK ENDİŞELER

AB’deki gözlemciler, Elon Musk’ın dijital platformları üzerindeki gücünün, Avrupa’daki seçimlerde potansiyel etkileri konusunda endişeleniyor. Özellikle Almanya’daki yaklaşan seçimler ve Polonya ile Çek Cumhuriyeti’ndeki seçimler öncesinde, Musk’ın platformunu kullanarak çeşitli politik görüşleri desteklemesi, bu endişeleri artırmış durumda. Örneğin, Musk’ın X üzerinden Almanya’nın aşırı sağcı partisi AfD’nin başbakan adayı Alice Weidel ile gerçekleştirdiği canlı yayın, büyük tartışmalara yol açtı. Musk, Weidel’in Almanya’daki sorunları çözebileceğini belirtti ve Almanya’nın mevcut liderlerini eleştirdi.

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META VE ZUCKERBERG’İN DEĞİŞEN POLİTİKALARI

X platformu, sosyal medya dünyasında yalnızca Musk tarafından değil, diğer büyük teknoloji şirketleri tarafından da benzer stratejilerle tartışma konusu olmaya devam ediyor. Meta şirketinin CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları yöneten şirketin, ABD’deki doğrulama (fact-checking) işbirliklerini sonlandırdığını duyurdu. Bu, dijital dünyada denetim ve doğrulama süreçlerinin nasıl şekilleneceğine dair daha fazla soru işareti yaratıyor.

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X’İN AVRUPA’DAKİ GELECEĞİ VE AB’NİN DİJİTAL GÜCÜ

AB Komisyonu’nun X platformu üzerindeki bu soruşturması, Avrupa’daki dijital düzenlemelerin ne denli güçlü ve etkin hale geldiğini gözler önüne seriyor. Bu gelişmeler, diğer platformlar için de bir uyarı niteliği taşıyor. Avrupa Birliği, dijital hizmetlerde güvenliği ve adaleti sağlama amacı güderken, büyük platformların da daha sorumlu davranmasını istiyor. Avrupa’daki dijital düzenlemelerin daha da sertleşmesi bekleniyor.