Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

KAYNAK: AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge yüzde 0,3 azalışla 458,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 15.873 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.539 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.292 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 9.303 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2 düşüşle 27.974 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.1003 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1,0990 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlara Almanya Merkez Bankası'ndan destek gelirken, bölgede resesyon ihtimali güçlenmeye devam ediyor.

Buna göre, Almanya Merkez Bankası elinde tuttuğu Alman hükümetinin mevduatlarına faiz ödemeyi sonlandırdığını duyururken, bu durumun mali politikalarda da daha fazla daralmaya işaret ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, ECB'nin atacağı adımlara yönelik şahin beklentilerin sınırlı da olsa zayıfladığı görülürken, bankanın yüzde 60 ihtimalle bir faiz artışı daha yapacağı ve 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmeler bölgede risk iştahını olumsuz etkilerken, bugün Almanya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 0,3 ve yıllık bazda 6,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Analistler bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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