Avrupa borsaları ECB’nin faiz artırımı sonrası yükseldi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Avro/dolar paritesi ise 1,067 seviyelerinde seyretti.

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,23 arttı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 461,93 puana ulaştı. Birleşik Krallık’ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 artarak 7.711,38 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 7.378,82 puana yükseldi. Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,56’lık artışla 15.893,53 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,08’lik yükselişle 28.895,39 puandan kapandı.

ECB faizleri artırdı

ECB’den dün yapılan açıklamada, bankanın üç temel politika faizini 25 baz puan artırma kararını aldığı duyuruldu. Buna göre refinansman faizi yüzde 4,50’ye, mevduat faizi yüzde 4’e ve marjinal fonlama faizi de yüzde 4,75’e yükseltildi. ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında hala çok uzun süre çok yüksek kalması beklenen enflasyonun gerilediğini, bu süreci desteklemeye devam etmek istediklerini belirtti.

Avro/dolar paritesi yükseldi

ECB’nin faiz artırımı sonrası avro/dolar paritesi de değer kazandı. Parite TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 1,067 seviyelerinde seyretti. Paritenin kısa vadede dalgalanmaya devam etmesi bekleniyor.