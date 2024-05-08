Yolda uyuyan köpeği otomobille ezip kaçtı

Ataşehir'de, bir otomobilin sokakta uyuyan bir köpeğe çarpıp onu metrelerce sürüklemesiyle sonuçlanan trajik olay, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

Otomobilin plakası belirlenemeyen sürücüsü, Mevlana Mahallesi'nde gece saat 03.30 sularında sokakta durdu. Araçtan inen sürücü, bir süre arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra tekrar otomobile bindi.

İddiaya göre, sürücü sokakta uyuyan köpeği fark etti ancak dikkatsizce ilerleyerek ona çarptı ve köpeği metrelerce sürükleyerek olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin "Zeytin" adını verdiği köpek olay yerinde hayatını kaybetti. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay, bölgedeki insanlar arasında büyük üzüntü ve öfkeye neden oldu. Yetkililerin olayı araştırdığı ve sorumluların bulunması için çalışma başlattığı belirtildi.