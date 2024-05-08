50 cm boyundaki dünyanın en küçük ineği Rani

Kaynak: Haber Merkezi
50 cm boyundaki dünyanın en küçük ineği Rani
Bangladeş'te yaşayan 50 cm'lik boyuyla dünyanın en küçük ineği olan Rani, görenleri büyülüyor.

Bangladeş'te yaşayan Rani adındaki inek, sıra dışı boyuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece 50 cm boyundaki bu ineğin dünyanın en küçük ineği olduğu düşünülüyor. Rani'nin sevimli görüntüsü ve minik boyu, görenlerin kalbini çalıyor. Bu nadir görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Rani'nin sahibi ise, ineğin sağlıklı olduğunu ve normal bir şekilde büyüdüğünü belirtiyor. Bu olağanüstü hayvan, Bangladeş'teki insanlar arasında da büyük sevgi ve hayranlık uyandırıyor.

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