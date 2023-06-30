Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre; açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 458,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 16.006 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.489 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.350 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 9.548 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 28.102 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1,0860 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de büyük bankaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) stres testini geçmesi ve ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesi sonrası pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in dün açıkladığı stres testinin sonuçları, ABD'deki 23 büyük bankanın şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hane halkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini göstermişti.

Analistler, bugün Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik, ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 ile beklentilere paralel büyürken, Almanya'da perakende satışlar mayısta aylık yüzde 0,4 artışla tahminleri aştı.

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