Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük rezalet: Bir Ermeni Azerbaycan bayrağını kaçırıp yaktı

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi spora da taşındı. Erivan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası açılış töreninde, Azerbaycan bayrağı yakıldı.

Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarması sonrası Ermenistan ile yaşanan gerginlikler iki ülkenin normalleşme sürecine darbe vuruyor.

Geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycan askerinin yolunu kaybedip Ermenistan sınırları içerisinde yakalanıp darbedilmesinin yarattığı gerginlik sürerken bu kez Ermenistan’ın başkenti Erivan’da spora gölge düştü.

Avrupa Halter Şampiyonası açılışında büyük bir skandala imza atıldı.

Açılış töreninde, Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı bölümde sıra Azerbaycan’a geldiğinde salonda ıslıklar yükseldi.

Ardından bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yaktı.

Görevlilerin anında müdahalesiyle eylemci salondan çıkartıldı ve bayrak saldırgandan alındı.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşanan olaya sert tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik etnik nefretin vücut bulmuş hali olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Olayı organize eden taraf olarak Ermenistan hükümeti bu tür olayları zamanında önlemeli ve uygun güvenlik önlemlerini almalıydı. Failin başlangıçta (salon görevlilerince) yakalanmasına rağmen daha sonra alkışlarla salıverilmesi ciddi bir endişe konusudur. Ermeni tarafı bu nefret suçunu işleyen kişiyi derhal adalet önüne çıkarmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan çirkin eylem sonrasında Azerbaycan, sporcularını turnuvadan çekme kararı aldı.