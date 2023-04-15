15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük rezalet: Bir Ermeni Azerbaycan bayrağını kaçırıp yaktı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük rezalet: Bir Ermeni Azerbaycan bayrağını kaçırıp yaktı

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağı yakıldı. 

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:45
Takip Et

Avrupa Halter Şampiyonası'nda skandal

Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük rezalet: Bir Ermeni Azerbaycan bayrağını kaçırıp yaktı
+
Aa
-

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi spora da taşındı. Erivan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası açılış töreninde, Azerbaycan bayrağı yakıldı.

Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarması sonrası Ermenistan ile yaşanan gerginlikler iki ülkenin normalleşme sürecine darbe vuruyor.

Geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycan askerinin yolunu kaybedip Ermenistan sınırları içerisinde yakalanıp darbedilmesinin yarattığı gerginlik sürerken bu kez Ermenistan’ın başkenti Erivan’da spora gölge düştü.

Avrupa Halter Şampiyonası açılışında büyük bir skandala imza atıldı.

Açılış töreninde, Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı bölümde sıra Azerbaycan’a geldiğinde salonda ıslıklar yükseldi.

Ardından bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yaktı.

Görevlilerin anında müdahalesiyle eylemci salondan çıkartıldı ve bayrak saldırgandan alındı.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşanan olaya sert tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik etnik nefretin vücut bulmuş hali olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Olayı organize eden taraf olarak Ermenistan hükümeti bu tür olayları zamanında önlemeli ve uygun güvenlik önlemlerini almalıydı. Failin başlangıçta (salon görevlilerince) yakalanmasına rağmen daha sonra alkışlarla salıverilmesi ciddi bir endişe konusudur. Ermeni tarafı bu nefret suçunu işleyen kişiyi derhal adalet önüne çıkarmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan çirkin eylem sonrasında Azerbaycan, sporcularını turnuvadan çekme kararı aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
3
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
5
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Bu hastalık uzun ayrılığı kaldırmıyor. Görme kayıpları arttı
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Kazma ve küreklerle zamana karşı yarış
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
﻿Arda Turan ilk transferini Galatasaray'dan yapacak. O ismi istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.