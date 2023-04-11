Üç Azerbaycan askeri şehit oldu. Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.
Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.
MİSİLLEME YAPILDI, DURUM KONTROL ALTINDA
Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.
Bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
ERMENİ BASINI: KAYIPLARIMIZ VAR
Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi. (AA)
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