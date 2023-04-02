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Ermeni işgalinden kalma mayın patladı. Bir Azerbaycan askeri şehit düştü

Ermeni işgalinden kurtarılan Terter'de, işgal döneminden kalma Ermeni mayını patladı. Mayın patlaması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 19:46
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Terter şehrinde bir Azerbaycan askeri şehit düştü

Ermeni işgalinden kalma mayın patladı. Bir Azerbaycan askeri şehit düştü
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Azerbaycan’da Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayın patladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Terter ilinin Talış köyünde meydana gelen patlama sonucu bölgede görev yapan Novruz Nifteliyev isimli askerin şehit olduğu duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TERTER 2020'DE KURTARILMIŞTI

Uzun yıllar Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katıldı. Azerbaycan tarafından yenilgiye uğratılan Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu resmen kabul etti.

Terter kenti, Dağlık Karabağ Bölgesinde yer alıyor.

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