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Buse Naz Çakıroğlu finalde

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 19:55
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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

Buse Naz Çakıroğlu finalde
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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde karşı karşıya geldiği İtalyan rakibi Giordana Sorrentino'yu 5-0 yenerek finale yükselmeyi başardı.

 

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