Buse Naz Çakıroğlu finalde

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde karşı karşıya geldiği İtalyan rakibi Giordana Sorrentino'yu 5-0 yenerek finale yükselmeyi başardı.
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