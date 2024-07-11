Avrupa Ligi 1. eleme turu: Toplu sonuçlar

Kaynak: AA
Avrupa Ligi 1. eleme turu: Toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları, bugün oynanan 6 mücadele ile tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı.

Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı Ruzomberok-Tobol eşleşmesinde, Slovakya ekibi Ruzomberok sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Rövanş karşılaşmalarının 18 Temmuz'da yapılacağı ilk ayakta alınan sonuçlar şöyle:

Ruzomberok-Tobol: 5-2

Elfsborg-Paphos: 3-0

Paksi-Cornivul Hunedoara: 0-4

Sheriff-Zira: 0-1

Botev Plovdiv-Maribor: 2-1

Wisla Krakow-Llapi: 2-0

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