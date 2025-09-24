Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı: Fenerbahçe bu akşam sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, bugün 9 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, bugün saat 22.00'de deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:
BUGÜN
- PAOK-Maccabi Tel Aviv (Saat 19.45)
- Midtjylland-Sturm Graz (Saat 19.45)
- Dinamo Zagreb-Fenerbahçe (Saat 22.00)
- Real Betis-Nottingham Forest (Saat 22.00)
- Braga-Feyenoord (Saat 22.00)
- Kızılyıldız-Celtic (Saat 22.00)
- Freiburg-Basel (Saat 22.00)
- Nice-Roma (Saat 22.00)
- Malmö-Ludogorets (Saat 22.00)
25 EYLÜL PERŞEMBE
- Lille-Brann (Saat 19.45)
- Go Ahead Eagles-FCSB (Saat 19.45)
- Rangers-Genk (Saat 22.00)
- Salzburg-Porto (Saat 22.00)
- Aston Villa-Bologna (Saat 22.00)
- Ferencvaros-Viktoria Plzen (Saat 22.00)
- Young Boys-Panathinaikos (Saat 22.00)
- Stuttgart-Celta Vigo (Saat 22.00)
- Utrecht-Lyon (Saat 22.00)