Kanarya Avrupa'da vitrine çıkıyor! İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...

Kaynak: Haber Merkezi
Kanarya Avrupa'da vitrine çıkıyor! İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Bu kritik mücadeleye saatler kala iki takımın da muhtemel ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MüsabakayıFransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, takımının başında ilk kez bir Avrupa maçına çıkacak.

Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!

8.gif

Sinan Engin'den Jose Mourinho için ortalığı yıkacak iddialar! "FIFA ve UEFA araştırsın: Otelde görüştüler"Sinan Engin'den Jose Mourinho için ortalığı yıkacak iddialar! "FIFA ve UEFA araştırsın: Otelde görüştüler"

DINAMO ZAGREB VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Hasan Çavuşoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler! "Galatasaray'a maçı sattı"Hasan Çavuşoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler! "Galatasaray'a maçı sattı"

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kılıcını çekti! 2 isme Zagreb maçı için kulübeyi gösterdiFenerbahçe'de Domenico Tedesco kılıcını çekti! 2 isme Zagreb maçı için kulübeyi gösterdi

Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibiJose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Ligi sallayacak transferBüyük sürprizi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Ligi sallayacak transfer

Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi! Cimbom'un yıldızını yerden yere vurdularSpor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi! Cimbom'un yıldızını yerden yere vurdular

Son Haberler
New York’ta billboard savaşı
New York’ta billboard savaşı
‘Hakan Komiser’ yalınıyla milyonluk vurgun! Konya’da film gibi dolandırıcılık operasyonu
‘Hakan Komiser’ yalınıyla milyonluk vurgun! Konya’da film gibi dolandırıcılık operasyonu
Lösemide hayat kurtaran öneri! Uzmanlar tek tek açıkladı
Lösemide hayat kurtaran öneri! Uzmanlar tek tek açıkladı
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibine hapis istemi!
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibine hapis istemi!
Çarşamba’da çöp kamyonu faciası! 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Çöp kamyonu can aldı!