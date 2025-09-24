Kanarya Avrupa'da vitrine çıkıyor! İşte Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MüsabakayıFransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, takımının başında ilk kez bir Avrupa maçına çıkacak.

Galatasaray bir kez daha Süper Lig tarihine geçti!

Sinan Engin'den Jose Mourinho için ortalığı yıkacak iddialar! "FIFA ve UEFA araştırsın: Otelde görüştüler"

DINAMO ZAGREB VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Hasan Çavuşoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler! "Galatasaray'a maçı sattı"

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kılıcını çekti! 2 isme Zagreb maçı için kulübeyi gösterdi

Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Hakim Ziyech geri dönüyor: Ligi sallayacak transfer

Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi! Cimbom'un yıldızını yerden yere vurdular