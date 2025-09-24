Jose Mourinho'nun dünyası yerle bir oldu! Fenerbahçeliler bayram etti: Hayatının şokunu yaşadı

Portekiz Premier Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica sahasında Rio Ave'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatmalarda yediği golle sahadan 1 puan ile ayrıldı. Mücadele 1-1 biterken, bu sonucun ardından Jose Mourinho, yeni takımının başında çıktığı 2. mücadelede ilk puan kaybını yaşamış oldu.

Maçta Benfica'nın attığı 1 gol de iptal edildi. Jose Mourinho, iptal kararı ile ilgili maçın ardından VAR ve orta hakem için sert ifadeler kullandı.

İşte Jose Mourinho'nun o sözleri;

"Bir gol atıyorsun ama bugünün futbolu buysa, sırf birinin ayağına basıldığı ya da bir formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa, ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, Futbol Şehri'nde oturup hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de kişiliği olmayan ve VAR'ın dediğinin peşinden giden bir hakem. Çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum. Ceza sahasına girmek için her şeyi yaptık ama ceza sahasında büyük bir varlığı olan bir takım değiliz. Başka yollar denedik, başardık, güzel bir gol attık ve sonra adaletsiz bir sonuç çıktı. Ama futbol böyle sonuçlarla bağdaşmıyor."

JOSE MOURINHO TAKILINCA FENERBAHÇE TARAFTARLARI SEVİNDİ!

Benfica-Rio Ave mücadelesinin ardından Fenerbahçe taraftarları adeta mutluluğa boğuldu. Birçok taraftar sosyal medya üzerinden Jose Mourinho'nun yaşadığı puan kaybı için mutlu olduklarını dile getiren paylaşımlar yaptı.

