Avrupa Merkez Bankası'nda kriz. Yöneticilerin cep telefonlarına el konuldu

Reuters’a konuşan iki kaynağa göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bu haftaki toplantıda politika yapıcıların cep telefonlarına el koydurdu ve onları politika kararı öncesinde önemli bilgileri sızdırdıkları için azarladı.

patronlardunyasi.com’un haberine göre, ECB bu hafta faiz kararını açıklamış, banka, faizi 25 baz puan artırmıştı. ECB mevduat faizini yüzde 4'e, ana refinansman faizini yüzde 4,50'ye, gecelik borç verme faizini yüzde 4,75'e yükseltti. Banka böylece üst üste 10. toplantıda faiz artışına gitmiş oldu ve faizi rekor yüksek seviyeye çekti.

TELEFONLARA EL KONDU

Konuya yakın kaynaklara göre, toplantının ilk günü olan çarşamba günü, Yönetim Konseyi’nin 26 üyesine cep telefonlarını teslim etmeleri gerektiği söylendi. Claudia Buch’un Denetleme Kurulu başkanlığına adaylığının açıklanmasının ardından cihazlarının iade edildiği belirtildi.

Mevcut Başkan Andrea Enria’nın 2018 yılındaki seçimi resmi olarak açıklanmadan önce medyada yer almıştı. Telefonlara el konulmasında bu tecrübenin etkisi olduğu düşünülüyor.

LAGARDE SİNİRLENDİ

Reuters da bu hafta ECB’nin enflasyon tahminini yükselteceğini açıklamıştı. Çoğu ekonomist, ECB’nin faizleri sabit tutmasını bekliyordu. Ancak Reuters raporunun Salı günü geç saatlerde yayınlanmasının ardından görüşler değişti.

Lagarde, iki günlük toplantının başında bu sızıntıyı kınadı ve bu eleştiri birçok meslektaşı tarafından da dile getirildi. Lagarde ayrıca yöneticilerden iç anlaşmazlıkları medyadan uzak tutmalarını ve meslektaşları konuşurken telefonlarını bir kenara bırakmalarını istedi.

‘KİŞİSEL FİKİRLERİNİZİ KENDİNİZE SAKLAYIN’

Geçtiğimiz yıl da Lagarde meslektaşlarına, ECB’nin perşembe günleri yayınlanan politika kararlarından sonra çoğunluğun görüşünü kamuoyuna sunmalarını ve kişisel görüşlerini bir sonraki pazartesi gününe kadar saklamaları talimatını veren yönergeler de belirlemişti.