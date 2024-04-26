Ayakkabı Yan Sanayi fuarına geri sayım başladı

Ayakkabı sektörünün buluşma noktası Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) 70. Kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sektörün çatı kuruluşu Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen AYSAF’a dünyanın dört bir yanından ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticileri katılacak.

1-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Avrasya’nın birinci, Avrupa’nın ise ikinci en büyük fuarı olan AYSAF’a 350’yi aşkın firma 1000’den fazla marka ile katılıyor.

Fuarı 60’dan fazla ülkeden yaklaşık 20 bine yakın sektör paydaşının ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar kapsamında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gerçekleşecek olan AYSAF Talks etkinliğinde, 130 yıllık aile mesleği ve Anadolu yemeni ayakkabı geleneğini dünya çapında izlenen filmlere de taşıyan Gaziantepli M. Orhan Çakıroğlu “Ustalara Saygı” oturumuna katılacak.

1964 Gaziantep doğumlu olan Çakıroğlu, 35 yıldır yemeni ustalığı yapıyor. Çakıroğlu, deneyimlerini katılımcı ve ziyaretçilerle paylaşacak.

GİRİŞİMCİ KADINLAR DAMGASINI VURACAK

Fuarın ikinci gününde ise “Girişimcilik, Kadının Doğasında Var” adlı panel ziyaretçilerle buluşacak. Panelde sektörde son yıllarda yaratıcılıkları ve girişimleriyle ses getiren Çiğdem Kacar Selimoğlu, Bilge Can ve Fatma Menteş vizyonlarını paylaşacak. World Wide Seller kurucusu Ayşegül Kartal fuarın dördüncü gününde yurt dışında satış ve markalaşma konusunda deneyimlerini aktaracak.

Aynı zamanda fuar alanında Uluslararası Ayakkabı, Tabaklama ve Deri Ürünleri Üreticileri Derneği (ASSOMAC) iş birliğinde oluşturulacak VR alanında katılımcılar ve ziyaretçiler deri ve ayakkabı üretiminde kullanılan makine ve teknolojileri sanal ortamda detaylı inceleme fırsatı yakalayacak.

SEKTÖR BİRLİKTE HAREKET ETMELİ

Avrupa’daki fayda maliyet oranı sebebiyle fuarların katılımcı taleplerinin de, ziyaretçi sayılarının da azaldığına dikkat çeken Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, fuarların şampiyonlar ligi gibi olduğuna vurgu yaptı.

Fuarlara markaların mutlaka katılması gerektiğini dile getiren Salıcı, yapılan fuarların sektörü bir arada tuttuğunu belirtti.

Sanayi devriminden bu yana sanayicilerin ilk kez bu kadar zor günlerden geçtiğine de vurgu yapan Salıcı, maliyetlerin yüksek olduğunu bu nedenle de üretmenin ve satmanın zorlaştığını söyledi.

Sektör olarak birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Salıcı, hem ayakkabı hem de ayakkabı yan sanayi olarak gidecek daha çok yol olduğunu belirtti. Fuarların ve birebir görüşmelerin sektörün ivmesini artıracağına inandıklarını anlatan Salıcı, hedeflerinin durağan geçen bu dönemde sektörü dönüştürmek, ayakta tutmak ve geleceğe kuvvetli hazırlamak olduğunu ifade etti.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Fuar, 18 yıldır düzenlediği ihtisas fuarlarıyla ihracatın gelişmesinde rol oynayan Artkim Fuarcılık tarafından yapılıyor. Yurt dışında yapılan bire bir çalışmalarla gerek markaların gerek de ziyaretçilerin fuara katılımını organize ettiklerini belirten, Artkim Fuarcılık Kurucu CEO’su Cengiz Yaman, yoğun geri dönüşler aldıklarını belirtti. Yaman, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Doğu Avrupa ve Balkanlardan 20 bine yakın kişinin fuarımızı ziyaret etmesini beklediklerini açıkladı.