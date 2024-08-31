Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası

Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası'nda milli takımımız, Finlandiya'yı 3-2 yendi, 3. galibiyetini aldı.

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa şampiyonasındaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında yapılan karşılaşmayı 24-26, 19-25, 25-23, 25-19 ve 15-12'lik setlerle kazandı.

Milliler bu sonuçla 1. Grup'ta 3. galibiyetini elde etti.

Türkiye, turnuvadaki 5. maçını yarın TSİ 21.00'de Fransa ile oynayacak.

Millilerin kalan maçlarının programı şu şekilde:

3 Eylül
21.00 Avusturya-Türkiye
4 Eylül
18.30 Sırbistan-Türkiye

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