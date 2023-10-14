Avrupa’da Filistin’e destek eylemleri yasaklanıyor

Avrupa ülkeleri Filistin’e destek için düzenlenen eylemleri yasaklıyor. Fransa’nın başlattığı yasaklamalara Macaristan da katıldı.

Avrupa’da Filistin’e destek eylemleri yasaklanıyor

Fransa geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek eylemlerini yasaklamıştı. Neden olarak ise "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gösterdi. Fransa'nın ardından Macaristan da Filistin'e destek eylemlerini yasakladı. Macar Başbakan Viktor Orban, neden olarak Terörü destekliyor' dedi.

Macaristan'da, "terörist grupları" desteklediği gerekçesiyle Filistin'e destek için düzenlenen gösteriler yasaklandı.

AA'nın TVP World'den aktardığı habere göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kınayan protestoculara ilişkin devlet radyosuna konuştu.

Orban, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto edenler hakkında "Avrupa'da teröristleri destekleyen sempati gösterileri düzenlenmesi dehşet verici" dedi.

"İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu" söyleyen Orban, çatışmanın diğer ülkelere sıçrayarak tüm bölgenin istikrarını bozmamasının önemine değindi.

İsim vermeden, başkent Budapeşte'de Macaristan Dışişleri Bakanlığı önünde Filistin'e destek gösterisi düzenleneceği ilanına değinen Orban, "Macaristan'da bile bazı girişimler oldu. Fakat Macar vatandaşlarına bir terör tehdidi yönelteceği için terörist organizasyonları destekleyen sempati gösterilerine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Radyodaki konuşmasında "din ve mezhebi fark etmeksizin hiçbir Macar vatandaşının tehlikede hissetmesine göz yummayacağını" belirten Orban, X sosyal medya hesabı üzerinden de "Macaristan'da terör yanlısı gösteriler düzenlenmeyecektir! Macar halkını koruyacağız" paylaşımını yaptı.

Öte yandan bu yasağa ilk giden ülkelerden biri ise Fransa olmuştu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valilere gönderdiği Telegram mesajında, Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulundu.

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