Avrupa'da nefesler tutuldu: İki takımın da kaderi bu finalde yazılacak

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Avrupa'da nefesler tutuldu: İki takımın da kaderi bu finalde yazılacak

Tottenham, 1984'ten beri ilk Avrupa kupasını hedeflerken, Manchester United ise finansal anlamda kulüp tarihinin en kritik maçına çıkıyor. Fakat dananın kuyruğu teknik direktörlerde kopacağa benziyor...

Tottenham ile Manchester United arasında saat 22.00'da başlayacak final karşılaşması, iki kulüp için de farklı nedenlerle büyük önem taşıyor. Tottenham, 2008’den bu yana ilk kupasını ve 1984’ten beri ilk Avrupa zaferini elde etme peşinde. Bu başarı, teknik direktör Ange Postecoglou’nun sezon başında “İkinci sezonumda her zaman kupa kazanırım” sözlerini doğrulamış olacak.

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Eski İrlanda kalecisi Shay Given, “Eğer bu olur ve Çarşamba gecesi kazanırlarsa, Ange sahadan ‘Size söylemiştim’ havasında ayrılır” yorumunu yaptı. Ancak diğer bir futbol efsanesi Chris Sutton’a göre Tottenham kaybederse, Postecoglou’nun görevde kalması hayal olacak.

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Manchester United içinse asıl hedef Şampiyonlar Ligi bileti. Futbol finansmanı uzmanı Kieran Maguire, “Bu maç, kulüp tarihinin finansal açıdan en önemli karşılaşması” diyor. Amorim ise yaz aylarında kadroyu yeniden kurmayı hedefliyor ve bu plan için Şampiyonlar Ligi’ni şart olarak görüyor.

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