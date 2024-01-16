Avrupa'da tüketicilerin enflasyon beklentisi düştü

Avrupa Merkez Bankası ECB'den tüketici beklenti anketi açıklaması...İşte o verilere göre Euro Bölgesi'ndeki tüketiciler gelecek 12 aylık enflasyon beklentisini geriye çekti. Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 4'ten 3,2'ye çekti. Önümüzdeki üç yıla dair enflasyon beklentisi de yüzde 2,5'ten 2,2'ye geriledi.

ENFLASYONDA ÜÇ YILLIK BEKLENTİLER

Tüketicilerin gelecek bir yıl ve üç yıla dair enflasyon tahmini Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye çekildi.

Euro bölgesindeki tüketiciler geçen yılın ekim ayında yüzde -1,3 olan gecek 12 aydaki ekonomik büyümeyi 1,2'ye çıkartırken, İşsizlik ise 11,1'e gerilemesi öngörüldü.

Kasımda Euro Bölgesi tüketicileri, konut fiyatlarının ise 12 aylık dönemde yüzde 2,1 yükseleceğini tahmin ediliyor. ECB orta vadede yüzde 2 enflasyon bekliyor.