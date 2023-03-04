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Avrupalı 6 ülke İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet olaylarını kınadı

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya, İsrailli yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik saldırganlığının önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:47
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Avrupalı 6 ülke İsrail'de yaşanan şiddet olaylarını kınadı

Avrupalı 6 ülke İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet olaylarını kınadı
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İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya, İsrailli yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik saldırganlığının önüne geçilmesi, İsrail ve işgal edilen Filistin topraklarında şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu.

Avrupalı 6 ülkenin ortak açıklamasında, İsrail ve işgal edilen Filistin topraklarında son dönemde artan şiddet olaylarının endişe verici olduğu bildirildi.

Geçen hafta Batı Şeria'da iki İsraillinin öldüğü saldırının kınandığı açıklamada hiçbir şartta terörün savunulamayacağı belirtilerek, "Ayrıca İsrailli yerleşimcilerin ayrım yapmaksızın Filistinli sivillere ve evlerine yönelik şiddet eylemlerini de güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Yaşanan olayların ve can kayıplarının ancak daha fazla şiddete yol açacağı vurgulanan açıklamada, sorumluların adalet önünde hesap vermeleri gerektiği kaydedildi.

"Barışı tehdit ve şiddeti teşvik eden tüm tek taraflı adımlara son verilmelidir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, tarafların 26 Şubat'ta Ürdün'de gerçekleştirdikleri görüşmede kalıcı barış için umut verici kararlar aldıkları hatırlatıldı.

Tarafları gerginliği düşürme ve kalıcı barış için çalışma gibi kararlarından vazgeçmemeye çağıran 6 ülkenin açıklamasında, "Kalıcı barıştan başka istenen hiçbir sonuç yoktur." değerlendirmesi yapıldı.

Ortak açıklamada "Uluslararası hukuka göre de yasa dışı olan yerleşim alanlarının genişletilmesi de dahil iki devletli çözüme zarar verecek tüm tek taraflı adımlara karşı olduğumuzu yineliyoruz." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yeni yerleşim alanları kurma ve buradaki yerleşimleri yasal hale getirme kararını yeniden gözden geçirmesi istendi. (AA)

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