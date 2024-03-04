Avrupa’nın önde gelen kripto borsası Türkiye operasyonlarına başladı

Bitcoin'in 2024'ün başından bu yana yükselen değeri kripto para piyasalarında olumlu rüzgarlar estirirken, piyasalardaki hareketlenme Türkiye pazarına giriş yapan küresel kripto para borsalarıyla da desteklendi. Son dönemde kripto para adaptasyonuyla küresel borsalar açısından stratejik önem kazanan Türkiye’nin potansiyelini ortaya koyan bir gelişme daha yaşandı. Avrupa’nın önde gelen kripto para borsası WhiteBIT, Türk yatırımcılar için özel olarak geliştirdiği platformunu açarak, WhiteBIT TR markasıyla Türkiye operasyonlarına resmen başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT Kurucusu ve CEO’su Volodymyr Nosov, “Blokzinciri teknolojisinin dünya çapında benimsenmesini hedefleyen WhiteBIT, 2018’den bu yana faaliyet gösteriyor. Avrupa’nın önde gelen kripto para borsalarından biri olarak, Türkiye bizim için önemli bir stratejik pazar olarak konumlanıyor. Piyasanın ne kadar dinamik ve teknoloji odaklı olduğunu görüyor, son teknoloji kripto para ticareti hizmetlerimizi Türkiye’deki yatırımcılara sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Havale ve EFT desteği, TRY işlem çiftleri sunuyor

FC Barcelona ve Trabzonspor’un resmi kripto para partneri olan ve bir süredir küresel borsasıyla Türkiye’deki kullanıcılara hizmet veren şirket, Türk kripto yatırımcıları için özelleştirilmiş ürün ve hizmetlerini bir araya getirdiği platformunu da resmi lansmanla yayına aldı. Türkiye’deki kullanıcıların küresel kripto kullanıcı tabanında %6,73 paya sahip olduğuna dikkat çeken Volodymyr Nosov, “Merkezi Türkiye’de olan WhiteBIT Turkey Anonim Şirketi ile Türkiye pazarındaki faaliyetlerimize resmen başladık. Ülkenin önde gelen bankalarıyla yaptığımız anlaşmalar sayesinde yatırımcılar, 500 bin TL’ye kadar para yatırma ve çekme işlemlerini havale ve EFT ile kolaylıkla ve komisyon ödemeden gerçekleştirebiliyor. WhiteBIT kodlarıyla borsa kullanıcılarına ücretsiz ve anında fon transferi de yapabilen kullanıcılar, ADA, APT, AVAX, DOGE, ETH, XRP ve elbette BTC gibi önde gelen kripto para birimlerinin ticaretini TRY işlem çiftiyle tamamlayabiliyor” diye konuştu.

Kayıt olanlara ve arkadaşını davet edenlere DOGE hediyesi

Büyüme yolculuklarında Türkiye pazarının oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Volodymyr Nosov, “Türkiye’deki mevzuata ve yasalara uygun bir biçimde, resmi olarak faaliyete geçişimizi onurlandırmak amacıyla, ülkenin güçlü ve hareketli bir topluluğuna özel ‘Who Let the DOGEs Out!’ ismini verdiğimiz bir kampanya düzenliyoruz. 8 Mart’a kadar WhiteBIT-TR.com adresinden kayıt olarak kimlik doğrulama sürecini tamamlayan yeni kullanıcılarımız, 50 DOGE kazanacak. Ayrıca arkadaşlarını platformumuza davet edenler de, WhiteBIT TR’ye kazandırdıkları kullanıcı başına 10 DOGE elde edecek. WhiteBIT TR Türkiye platformumuzla, WhiteBIT deneyimini yerel ölçeğe taşıyacağız ve bunu yaparken kripto topluluğuna verdiğimiz önemi de iddialı bir kampanyayla göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türk kripto yatırımcılarını kolay erişim, güvenlik ve inovasyonla buluşturuyoruz”

Halihazırda Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Trabzonspor'la yürüttükleri forma sırt sponsorluğu işbirliğinin WhiteBIT'ın Türk toplumuyla etkileşime geçme isteğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren WhiteBIT Kurucusu ve CEO’su Volodymyr Nosov, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye kripto ekosistemine kolay erişimi, yüksek güvenliği ve inovasyonu getiren WhiteBIT, WhiteBIT-TR markasını büyümesinin önemli etkenlerinde biri olarak konumlandıracak. Türkiye’de blokzinciri ve kripto para adaptasyonunu artırmakla kalmayıp, eğlence ve spor gibi topluluk bilincinin kuvvetli olduğu alanlarda da büyümeyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Yerel yasalara uyumlu platformumuzun yapacağı işbirlikleri, pozitif ortaklıklara ve yerel çapta gelişime kendimizi adadımızın göstergesi olacak.”