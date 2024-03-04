Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı
BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 düşüşle 8.907,65 puandan kapattı. Endeks, bir önceki kapanışa göre 189,50 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 107,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 3,29 ve yüzde 0,94 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri içinde en çok artış gösteren yüzde 3,90 ile orman kağıt basım olurken, en çok düşüş gösteren yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, ABD’de bu hafta sonuçlanacak istihdam raporunun, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalara dair ipuçları sunabileceğini ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre önünde vereceği ifadenin de piyasaların gündeminde olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru verisi, yurt dışında ise küresel ölçekte hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi’nde üretici fiyat endeksi ve ABD’de fabrika siparişleri verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 puan seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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