Galatasaray anında Fenerbahçe'ye salladı. Mesajdaki şifreyi çözenler yok artık dedi

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Galatasaray anında Fenerbahçe'ye salladı. Mesajdaki şifreyi çözenler yok artık dedi

Galatasaray'ın maç sonu Fenerbahçe'ye atıfta bulunarak yaptığı paylaşım tepki topladı.

Süper Lig’in 38. Haftasında Konyaspor’a konuk olan Galatasaray deplasmanda rakibin 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri, 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu attı. Konyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Prip'ten geldi.

Bu sonuç ile birlikte 102 puana ulaşan Galatasaray 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

YAPILAN PAYLAŞIM YOK ARTIK DEDİRTTİ

Gelen şampiyonluğun getirdiği sevinçle art arda paylaşımlar yapan Galatasaray’ın sosyal medya hesabındaki bir paylaşım ise yok artık dedirtti.

ANINDA FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Fenerbahçe’nin geçen haftaki derbi galibiyetinden sonra attığı gönderiyi alıntılayan Galatasaray “Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon” diyerek rastgele tuşlara basılmış bir gönderi paylaştı.

ŞİFRELİ KÜFÜR ETTİLER

Paylaşılan gönderide rastgele basılan harflerden sadece 4 tanesinin büyük yazıldığı görülürken harfleri bir araya birleştiren taraftarlar Galatasaray’ın bilerek O,Ç, M,H,Y yazdığını fark etti.

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