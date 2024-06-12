Avrupa'ya kaçmaya çalışan sığınmacıları kıskıvrak yakaladılar. Sığınmacıların yurt dışına çıkışı engellendi!

Türkiye üzerinden Avrupa’ya gerek kara yolu gerek deniz yolu ile ulaşmaya çalışan sığınmacılara göz açtırılmıyor. Ülkemize girerken pek zorluk ile karşılaşmayan ve sosyal medya hesapları üzerinden reklam yapmaktan dahi çekinmeyen sığınmacılar, yurt dışına kaçmaya çalıştıklarında zorlukla karşı karşıya kalıyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan ekipler merkez ilçeye bağlı olan Uzgaç köy yolunda yurt dışına 11 sığınmacı ve 1 organizatörü yakaladı.

Yakalanan sığınmacılar Edirne il göç idaresine gönderildi. Jandarma ekipleri yapılan operasyon sonucunda şu açıklamada bulundu:

“Sorumluluk bölgemizde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması amacıyla çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız olarak, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir”

Ülkemizden yurt dışına kaçmak isteyen sığınmacılar karşısında alınan önlemler arasında İHA kullanımı bile var. İzmir’den Avrupa’ya kaçmak isteyen 143 sığınmacı İHA ile tespit edilmiş ve Avrupa’ya girmelerinin önüne geçilmişti.

AVRUPA BİR KERE DAHA KORUNDU

Suriye iç savaşı başladığından bu yana açık kapı politikası ile beraber ülkemize giren milyonlarca sığınmacı yıllardır her gün kaçak yollar ile ülkemize girmeye devam ediyor. Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacılar karşısında alınan yüksek önlemlerin söz konusu bizim sınırlar olduğunda pek önemsenmediği sürekli olarak tartışılan konular arasında yer alıyor.

Sığınmacıların yurt dışına kaçışlarının engellenmesi için İHA'lar bile kullanılıyor.