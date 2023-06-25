Avukat Epözdemir Terim Fonu'na kimin kaç para kaptırdığını açıkladı. Flaş Terim detayı

Futbol dünyasını derinden sarsan ve Kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen olay hakkında ünlü Avukat Rezan Epözdemir, futbolcuların ne kadar para kaybettiğini açıkladı.

Avukat Epözdemir Terim Fonu'na kimin kaç para kaptırdığını açıkladı. Flaş Terim detayı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak bilinen olay, futbol dünyasını derinden sarsmıştı.

Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve birçok ünlü ismin bir fona para yatırdıktan sonra dolandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü avukat olan ve geçen sezon Galatasaray'da yöneticilik yapan Rezan Epözdemir, 343 isimli sosyal medyada yayın yapan Youtube kanalında futbolcuların ne kadar para kaybettiğini açıkladı.

Futbocuların ne kadar kaybettiğini açıklayan Rezan Epözdemir "Muslera'nın 500 bin dolar. Selçuk İnan'ın 1 milyon 600 bin dolar. Emre Çolak'ın 3 milyon 200 bin dolar. Mert Çetin'in ise 75 bin dolar" dedi.

Programı sunan kişinin 'Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'in sayıları yok mu?' sorusu üzerine Epözdemir "Fatih Terim'in vekili ben değilim ama Emre Belözoğlu'nun benim dosyaya yansıyan bilgiye göre yaklaşık 4 buçuk milyon dolara yakın ve Arda Turan'ın da 7 buçuk milyon dolara yakın. Dosyaya yansıyanı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Trabzonspor'dan flaş Maxi Gomez kararı Spor
Trabzonspor'dan flaş Maxi Gomez kararı
Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu? Keşfet
Arife gününde bankalar açık mı? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının eşi ve üvey oğlu gözaltında Güncel
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının eşi ve üvey oğlu gözaltında
Yetkili isimden zam uyarısı. Memur maaşı hesabında kritik detay ortaya çıktı Güncel
Yetkili isimden zam uyarısı. Memur maaşı hesabında kritik detay ortaya çıktı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri şehre indi Güncel
Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri şehre indi
Münih havalimanında zor anlar. Yolcu polisin kolunu ısırdı Dünya
Münih havalimanında zor anlar. Yolcu polisin kolunu ısırdı