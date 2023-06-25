Avukat Epözdemir Terim Fonu'na kimin kaç para kaptırdığını açıkladı. Flaş Terim detayı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Kamuoyunda Fatih Terim Fonu olarak bilinen olay, futbol dünyasını derinden sarsmıştı.

Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve birçok ünlü ismin bir fona para yatırdıktan sonra dolandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü avukat olan ve geçen sezon Galatasaray'da yöneticilik yapan Rezan Epözdemir, 343 isimli sosyal medyada yayın yapan Youtube kanalında futbolcuların ne kadar para kaybettiğini açıkladı.

Futbocuların ne kadar kaybettiğini açıklayan Rezan Epözdemir "Muslera'nın 500 bin dolar. Selçuk İnan'ın 1 milyon 600 bin dolar. Emre Çolak'ın 3 milyon 200 bin dolar. Mert Çetin'in ise 75 bin dolar" dedi.

Programı sunan kişinin 'Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'in sayıları yok mu?' sorusu üzerine Epözdemir "Fatih Terim'in vekili ben değilim ama Emre Belözoğlu'nun benim dosyaya yansıyan bilgiye göre yaklaşık 4 buçuk milyon dolara yakın ve Arda Turan'ın da 7 buçuk milyon dolara yakın. Dosyaya yansıyanı söylüyorum" ifadelerini kullandı.