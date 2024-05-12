En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Ünlü ekonomi uzmanı duyurdu

Elinde varlığı olan kişiler hem parasının değerini korumak için hem de kazanç sağlamak için hangi yatırım aracına yöneleceğini merak ediyor ve araştırıyor.

Yatırım araçları bazen çok kazandırırken bazen de büyük kayıplara neden olabiliyor. Bu noktada hangi yatırım aracına yönelmeniz gerektiğini uzman isimlerin görüşlerinden öğrenmeniz gerekiyor.

Ünlü ekonomist Mert Başaran, çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı. Başaran o yatırım aracının fonlar olduğunu söyledi.

YATIRIM FONU NE DEMEK?

Yatırım fonu, profesyonel fon yöneticilerinin hazırladığı çeşitli yatırım araçlarının içinde bulunduğu sistem olarak biliniyor. Bu fonlar, birçok farklı yatırımcının birleşerek ortak bir havuz oluşturduğu ve bu havuza yatırımların yapıldığı bir araç olarak ta adlandırılabilir.

PARANIZI FARKLI YATIRIM ARAÇLARINA DAĞITIN

Yatırım fonları, yatırım yapmak isteyenlere hisse senedi, bono, tahvil, gayrimenkul gibi farklı yatırım araçlarına yatırım yapabilme imkanı tanıyor. Yatırımcılar, bu sayede tek bir yatırım aracına değil, farklı yatırım araçlarına da parasını dağıtarak risklerini azaltıyor.

"ÇOK KAZANDIRACAK"

Yatırım fonu, son zamanlarda sağladığı kazançlar ve riskin dağıtabilmesinden ötürü yatırımcılar tarafından tercih edilmeye başlandı.

Ünlü ekonomist Mert Başaran bu konuya değinerek, yatırımcılara önemli uyarılar yaptı.

Başaran, yatırım fonlarının her ay kazandırmasının çok zor olduğunun ancak kaybettirmeyeceğini de belirtti.

Yatırım fonunun bazen çok kazandıracağını bazen de az kazandıracağını belirten Başaran, “Dolayısıyla bütün fonlardan sepet yapmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan fon alırken düşüşte olan fonların tercih edilmesini hatırlatan Başaran “Her ay ne düşükse onu almak lazım” şeklinde konuştu.