Fatih Terim fonuna hangi futbolcunun kaç para kaptırdığı açıklandı

Bakırköy'de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Erzan tarafından dolandırıldığını iddia eden ünlü isimler de tek tek adliyeye giderek savcıya ifade vermişti.

HANGİ FUTBOLCU KAÇ PARA KAPTIRDI?

Ortaya çıkan skandalla ilgili rapor hazırlayan BDDK, hangi futbolcunun kaç para kaptırdığını açıkladı.

Rapora göre parasını kaptıran futbolcular şunlar:

Arda Turan 13.900.000$

Emre Belözoğlu 5.000.000$

Fernando Muslera 1.200.000$

Volkan Bahçekapılı (Fatih Terim’in damadı) 5.000.000$

BÜYÜK BÖLÜMÜ SON 1 YILDA GERÇEKLEŞMİŞ

Öte yandan Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, BDDK’nın raporunda söz konusu banka ile iletişime geçildiği belirtilirken, şüpheli Seçil Erzan’ın 2011 yılından beri banka müdürlüğü görevinde olduğu belirtildi. Erzan’ın görevde olduğu sürede bankanın 5 kez olağan teftiş 6 kez ise olağan iç kontrol incelemesinden geçtiğini BDDK uzmanlarına bildiren banka yetkilileri gönderdiği yazıda, “Şikayetçilerin taleplerine ve bankamıza ibraz ettikleri belgelere bakıldığında soruşturmaya konu işlemlerin çok büyük bölümünün son bir yıl içinde gerçekleştiği görülmektedir” denildi.

HERHANGİ BİR BAŞVURUDA BULUNMADILAR

BDDK ayrıca bankaya Seçil Erzan’ın müştekilerle yoğun nakit para trafiği içinde olduğunu ve buna bankada personelin ya da başkasının tanık olup olmadığı da soruldu. Bankanın bu soruya cevabı ise şaşırttı. Banka BDDK’ya gönderdiği cevabi yazıda, “Bu yönde yapılmış bir başvuru, ihbar veya şikayet bulunmadığı için Teftiş Kurulu’na aktarılan bir husus mevcut değildir. Mağdur olduklarını iddia eden kişiler de yine aynı şekilde uzun zamandır Seçil Erzan’ın kendilerini oyaladıklarını ifade etmelerine rağmen 7 Nisan 2023 tarihine kadar bankamıza, BDDK’ya veya CİMER’e herhangi bir başvuruda bulunmamışlardır” dedi.

FATİH TERİM'İN AKRABASI DİYE ŞÜPHE OLUŞTURMADI

BDDK tarafından bankaya, Erzan’ın yüksek tutarlı nakit çekim işlemleri yaptığını ve bunun banka tarafından kontrol edilip edilmediği soruldu. Banka bu soruya ise tüm müşterilerin parasını şubeye gelip çektiğini belirterek, “Yazınıza konu işlemlerden Nur Erkasap ve Volkan Bahçekapılı tarafından yapılan nakit çekimleri ve para yatırma işlemleri bu kişilerin geliri ile orantılı olmamakla birlikte bu kişilerin Fatih Terim ile olan ilişkileri ve akrabalıkları bilindiği için yapılan işlemlerle ilgili bir şüphe oluşmamıştır” denildi.

ARDA TURAN 13 MİLYON 900 BİN DOLAR VERMİŞ

Raporda mağdurların verdiği ifadelere de yer verildi. Arda Turan’ın, Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile birlikte bankanın genel müdürlüğüne giderek Seçil Erzan’dan şikayetçi olduğu belirtilen raporda Arda Turan’ın farklı aralıklarda toplamda 13 milyon 900 bin dolara Seçil Erzan’dan fon aldığı belirtildi. Ayrıca raporda Turan’ın bu paraları Erzan’a banka dışında elden teslim ettiği de yazıldı.

EMRE BELÖZOĞLU VE MUSLERA'DAN 6 MİLYON DOLAR

Raporda Emre Belözoğlu’nun ise yaklaşık 5 milyon doları parçalar halinde başka kişiler üzerinden Seçil Erzan’a gönderdiği belirtildi. Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın da şüpheli Seçil Erzan’a elden 3 milyon 292 bin dolar verdiği, ayrıca Emre Belözoğlu için de elden 2 milyon 800 bin dolar verdiği raporda yer aldı. Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera’nın ise kendi evinde Erzan’a, 1 milyon 200 bin dolar verdiği ve bu paranın 700 binin geri aldığı belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU VE ARDA TURAN'DAN ALDIĞI PARALARI SEMİH KAYA'YA VERMİŞ

Raporda ayrıca Seçil Erzan’ın Semih Kaya isimli kişiden fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldığı, bu parayı 5 milyon 700 bin dolar olarak geri ödediği belirtildi. Semih Kaya’nın fazladan alacak iddia ettiği belirtilen raporda fazladan verilen bu paranın ise Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldığı paralarla verildiği anlatıldı.