Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de Avukat. Üniversite için tercih yapacak adaylar Avukatlık mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, Avukat nasıl olunur? Avukat olma şartları neler?

Avukat, yasalar önünde bir müvekkili (tüzel ya da gerçek kişiler) onların adına savunan kişiye denir. Avukatlık, tüm dünyada, ülkelere göre şartları farklı olmakla birlikte temelde savunmaya dayalıdır. Bununla birlikte avukatlar, yasal olarak kişilere ya da firmalara danışmanlık hizmeti de vermektedir.

AVUKAT NASIL OLUNUR?

Üniversitelerin dört yıllık Hukuk Fakültelerinden birine girip, mezun olmak ilk adımdır. Eğitimini tamamlayan kişi yasal olarak ve zorunlu kılınan staj sürecine başlamalıdır. Bu staj dönemi sonrasında adayları Barolar Birliği tarafından düzenlenen mülakatlar beklemektedir. Mülakatları da başarı ile geçen aday, avukat olmaya hak kazanır. Yeminini sunan aday avukat olarak kariyerine başlayabilir.

Avukat olmak için gereken ilk öncelik, Hukuk Fakültesinden mezun olmaktır. Ancak sadece fakülte mezuniyeti, adayın avukat olmasına imkân tanımaz. Avukatlık statüsü alabilmek için Baro’ ya başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru yapmayan aday, yalnızca Hukuk Fakültesi bitirmiş bir kimse olur. Ayrıca avukat olmak için sadece Hukuk Fakültesi mezuniyeti bulunmaktadır.

AVUKAT OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Yasalar önünde yeminini sunan bir avukatın başarılı bir eğitim sürecinden geçmesi beklenmektedir. Ancak yalnızca bu eğitim tek başına yeterli değildir.

Avukat adaylarında aranan genel şartlar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir.

- Adli sicilin temiz olması, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak en önemli şartlardan biridir.

- Sözleşmeler, anlaşmalar, hukuki dosyalar gibi birçok yasal metin okuma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple okuma ve araştırma yapmaya meraklı olmak önemlidir.

- Duygusal değil mantıksal zekanın ön planda olması gerekmektedir.

- Topluluk önünde konuşmaktan çekinmeyen, özgüveni yüksek bir profile sahip olmalıdır.

- Haklı ve haksız kavramlarının analizini iyi derecede yapabilmelidir.