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Avukatlar Levent Kırca skeciyle isyan etti

Avukatlar, hukuk fakültesi mezunlarının artmasıyla birlikte yaşanan kontrolsüzlüğe Levent Kırca skeciyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:13
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Avukatlar hukuk fakültesi mezunlarının kontrolsüzlüğüne Levent Kırca skeciyle isyan etti

Avukatlar Levent Kırca skeciyle isyan etti
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Son dönemde artan üniversite sayısı ve hukuk fakültesi ile birlikte mezunlarda da artış yaşandı.

Kontrolsüzce verilen mezunlar uzun süredir tartışma konusu olurken, yaşanan duruma avukatlar da tepki gösterdi.

Oda TV'de yer alan haberde, sosyal medyada usta komedyen Levent Kırca’nın Olacak O Kadar programındaki bir skecini paylaşan bir hesap, videoyu, “Böyle giderse 10 seneye avukatlık” notuyla paylaşıldı.

Paylaşılan skeçte avukatı canlandıran Levent Kırca’nın seyyar şekilde avukatlık yaptığı görüldü. 


 

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