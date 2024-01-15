Avustralya Açık'ta büyük sürpriz

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sabah seansında büyük bir sürpriz yaşandı.

2023 Wimbledon şampiyonu ve 7 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova, elemelerden gelen Ukraynalı Dayana Yastremska'ya 2-0 yenildi. Vondrousova 6-1 ve 6-2'lik setlerle rakibine boyun eğip turnuvaya ilk turda veda etti.

17 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova da Alman Laura Siegemund'a 2-1 yenilerek elendi.

Geçen yılın ABD Açık şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ise Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 2-0'la rahat geçti.

Tek erkeklerde de Rus Daniil Medvedev ve Yunan Stefanos Tsitsipas tur atlarken, 2014 Avustralya Açık şampiyonu 38 yaşındaki İsviçreli Stan Wawrinka, 20 numaralı seribaşı Fransız Adrian Mannarino'ya 3-2, Kanadalı Denis Shapovalov da Çek Jakub Mensik'e 3-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.