Kadın futbol takımında oynayan futbolcu erkek mi? Türk futbolunda skandala 5 kala. Cinsiyet araştırması yapılacak mı?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ALG Spor, sahasında Beşiktaş United Payment ile mücadele etti.

Karşılaşmayı 2-1'lik skorla ALG Spor kazanırken, takımına 88. dakikada galibiyeti getiren Patricia Mingas Afonso Seteco tartışma konusu oldu.

SKANDAL İDDİA!

Maç sonrası Beşiktaş, skandal bir iddia ortaya attı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, ALG Spor futbolcusu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğunu öne sürdü.

Fidan, "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık” ifadelerini kullandı.

FACEBOOK SAYFASINDA ERKEK GÖZÜKÜYOR

Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz." dedi.

Bu skandal iddia sonrası Seteco'nun fotoğrafları da ortaya çıktı.

İşte o fotoğraflar;