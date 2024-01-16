Avustralya Açık'ta favoriler zorlanmadı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda heyecan devam ediyor.

Tek erkeklerde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ilk turda Fransız rakibi Richard Gasquet’yi setlerde 7-6, 6-1 ve 6-2 ile geçerek ikinci tura yükseldi. Alcaraz, bir sonraki turda İtalyan Lorenzo Sonego ile karşılaşacak.

Alman tenisçi Alexander Zverev de Dominik Koepfer’i 4-6, 6-3, 7-6 ve 6-3’lük setlerle yenerek tur atladı.

Tek kadınlarda ise geçen yıl Wimbledon’da zafer elde eden Kazak Elena Rybakina, Çek Karolina Pliskova’yı 7-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Amerikalı Jessica Pegula da Kanadalı Rebecca Marino’yu 6-2 ve 6-4’lük setlerle yenerek turnuvada yoluna devam etti.