Avustralya ve Filipinler'den Güney Çin Denizi'nde kritik tatbikat

Editör: Erhan Songür

Avustralya ve Filipinli birlikler, Çin'in hak iddia ettiği Güney Çin Denizi sularında ortak tatbikat yaptı. Filipin Devlet Başkanı Ferdinand Marcos yakın işbirliğinin "son derece önemli" bir örneği olarak her iki ülkenin askerini de selamladı.

Ortak tatbikatlar, Çin'in gergin bir çekişmenin ardından 2012 yılında Filipinler'den ele geçirdiği zengin bir balıkçılık alanı olan Scarborough Shoal'ın yaklaşık 240 kilometre doğusundaki bir deniz üssünde gerçekleştirildi.

Marcos gazetecilere verdiği demeçte, "Bölgedeki istikrarsızlığı kanıtlayan pek çok olayın yaşandığı göz önüne alındığında, bu tür bir tatbikat, bölge ülkeleri arasında bu tür yakın stratejik işbirliği son derece önemlidir" dedi.

Yaklaşık 1.200 Avustralyalı asker ve 560 Filipinli denizci, tatbikat sırasında sahile baskın yaparak amfibi saldırı araçlarıyla, paraşütle ve ABD Osprey uçaklarıyla geldi.

İki gelişmiş Avustralya F-35 savaş uçağı yakın hava desteği sağladı ve Avustralya savaş gemileri çevredeki suların güvenliğini sağladı.

Tatbikat, Çin sahil güvenlik gemilerinin 5 Ağustos'ta tazyikli su atması ve Güney Çin Denizi'ndeki İkinci Thomas Shoal'a yapılan Filipin ikmal görevini engellemesinin ardından gerçekleşti.