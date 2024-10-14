Avustralya ve Japonya Dünya Kupası vizesi için çarpışacak

Asya Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşması, Graham Arnold'un yerine geçen Avustralya teknik direktörü Tony Popovic için de ikinci maçında galibiyetle fark yaratma ve eski takım arkadaşıyla hesaplaşma fırsatı sunuyor.

Popovic, 1997'den 2001'e kadar Japonya kulübü Sanfrecce Hiroshima'da, şu anda Japonya'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu ile birlikte oynadı.

Japonya, Çin, Bahreyn ve Suudi Arabistan'a karşı aldığı üç galibiyetle üst üste sekizinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor; attığı 14 golle hiç gol yemiyor.