Avustralya'da 2 polis ve 1 sivil pusuya düşürülerek öldürüldü

Polisin yaptığı açıklamaya göre, olay, Wieambilla'daki ücra bir mülkte meydana geldi.

Kayıp ihbarı üzerine olay yerine gelen polislere, en az iki silahlı kişi ateş açtı.

Queensland Polis Komiseri Katarina Carroll, basın açıklamasında, saldırıda iki polis ve bir sivilin öldüğünü doğruladı.

Olay yerinden polis ekipmanlarını alarak kaçan saldırganları arama çalışmaları devam ediyor. Bölge sakinlerinden bir sonraki duyuruya kadar evlerinden çıkmamaları istendi ve bölgeye özel birlikler konuşlandırıldı.

Başbakan Anthony Albanese, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Wieambilla'da yaşananlar korkunç. Görevde hayatını kaybeden Queensland polis memurlarının aileleri ve arkadaşları için yürek burkan bir gün. Herkese başsağlığı diliyorum. Avustralya sizinle yas tutuyor" ifadelerini kullandı.