Avustralya’da açılmamış pusulada AKP’ye oy çıktı

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak oy verme işlemleri öncesi, yurtdışında Türk vatandaşları sandığa gidiyor.

Avustralya’da devam eden oy verme işlemlerinde ise skandal bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya'da açılmamış oy pusulasında AKP'ye "evet" mührü vurulmuş pusulalar olduğunu yazdı.

Işık’ın paylaştığı fotoğrafta AKP’ye mühür vurulduğu görülürken, konuyla ilgili tutanak tutulduğu belirtildi. Yetkili kurumlardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

CANDAŞ TOLGA IŞIK:

"Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin."