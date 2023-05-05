AKP’li vekil adayı MHP’ye oy vermeyin dedi. ‘‘MHP’ye giden her bir oy…’’

Seçimlere kısa bir süre kala milletvekili adaylarının çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Siirt’te konuşan AKP’nin birinci sıra adayı Mervan Gül, Cumhur İttifakı ortaklarından MHP hakkında skandal bir söylemde bulundu.

Gül, yaptığı açıklamada, MHP’ye verilen her bir oyun diğer partilere yarayacağını söyledi.

Yerel kaynak olan NeHaber'in kaydettiği görüntülerde, seçim kampanyaları çerçevesinde Siirt’in Baykan ilçesinde giden Gül, “Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Bazıları diyor ki ‘Biz MHP’ye vereceğiz.’ Bunu hiçbir zaman unutmayın MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu herkes böyle bilsin. Gidiyorlar geziyorlar diyorlar ki ‘Yok zaten biz ittifakız.’ Yok kardeşim kusura bakmayın. MHP’ye giden her bir oy diğer partiye giden oydur. Bunu iyi bilin. Diğer bir şey de söyleyeyim, biz evimizde oturduğumuz zaman da bilin ki biz diğerlerine destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.