AKP’li Numan Kurtulmuş’tan İsmailağa Tarikatına ziyaret. İsmailağa’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği ortaya çıkmıştı

İsmailağa Tarikatı’na bağlı Hiranur Vakfı’ndaki 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalının yankıları hala sürüyor.

AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş İsmailağa Tarikatı’nın yeni lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret ettiği açığa çıktı.

Kurtulmuş’la beraber AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’de ziyarete katıldığı görüldü.

Ziyareti Yeni Akit gazetesi duyurdu. Ziyarete katılan AKP’liler ise ziyaretle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

ERDOĞAN’A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda İsmailağa Tarikatı, seçimlerde Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

Öte yandan daha yeni İsmailağa Cemaati’ne bağlı İDDEF’in Kur’an kursunda 8 yaşında bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Skandal olay, mağdur çocuğun televizyonda izlediği bir haber sonrası başına gelenleri annesine anlatmasıyla açığa çıktı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVLENDİRİLDİ

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık''taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, 7 Aralık''ta BirGün''de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımlamıştı.