Avustralya'da halk yapay zekaya konusunda endişeli

ABC News'in haberine göre, Avustralya'da danışmanlık şirketi olarak hizmet veren KPMG ve Avustralya Bilgi Endüstrisi Birliği (AIIA), halkın yapay zeka hakkındaki görüşlerine ilişkin araştırma yaptı.

Bu kapsamda, Avustralyalıların üçte ikisinin yapay zekanın kötüye kullanılmaması için yasa ve düzenlemelerle kontrol altında tutulmasını istediği belirtildi.

Araştırmada, mahremiyetle ilgili sorunların ele alınması için düzenlenmeler olsa dahi, yapay zekayı içeren daha bütünsel bir çerçevede yeteri kadar ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

KPMG, yapay zekanın 10 yıl içinde teknolojiyle alakalı 1,2 milyon yeni istihdam alanı oluşturacağını ve bu süre zarfında teknolojide yaşanan gelişmelerle bağlantılı 5,3 milyon ilave istihdam kapısı açabileceğini vurguladı.

Ayrıca, yapay zekanın her yıl Avustralya ekonomisine yaklaşık 370 milyon dolar katkıda bulunduğu tahmin edilirken bu miktarın 2028'e kadar 315 milyar dolara yükselebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, araştırmada halkın çoğunluğunun, yapay zekanın oluşturacağı istihdamdan daha fazlasını yok edeceğine inandığı kaydedildi.

Araştırmada, yakın zamanda ChatGPT ve Midjourney gibi güçlü yapay zeka programlarının halka açık hale gelmesiyle toplumda bu programların kötüye kullanabileceği endişelerinin ortaya çıktığı belirtildi.

AIIA, mevcut durumda Avustralyalıların yapay zeka konusunda kılavuzlara ihtiyaç duyduğunu ancak yapay zekanın pek çok farklı kullanım alanı olmasından ötürü hükümetin bunu düzenlemekte zorluk çektiğini ifade etti.

Yapay zeka konusunda belirli bir politikanın bulunmamasının sektör için büyük engel olduğu aktaran AIIA, yapay zekaya ilişkin mevcut yasaların bu teknolojilerin güvenli bir şekilde tasarlanmasını ya da kullanılmasını sağlamadığına dikkati çekti.

Araştırmada, federal hükümete, yapay zeka teknolojilerinin işleyişini takip eden ve riskleri belirleyen bir sistem oluşturması tavsiye edildi. (AA)